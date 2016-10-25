Истра, Московская область, 25 октября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Истринский район Московской области в очередной раз стал главным «поставщиком» новогоднего настроения для жителей и гостей Москвы. Главную елку страны, которая разместится на Красной площади в преддверии Нового года, уже нашли и выбрали на территории муниципалитета. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил руководитель администрации района Андрей Дунаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Главная новогодняя ель 2016 года, срубленная в Истринском районе

«Загодя думаем о встрече нового года, с первыми снежинками) Вот и праздничное дерево приготовили для всей страны! В этом году главная Елка отправится в Кремль снова из #истринского_района. Комиссия выбрала такую же, как прошлогодняя на фотографии, 100-летнюю красавицу», — сообщил Дунаев.

Напомним, в прошлом году новогоднее дерево также срубили в Истринском районе. Ему также было 100 лет, а его высота составляла 30 метров. В Москву дерево привезли 18 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году главная елка страны была срублена в Рузском районе Московской области 16 декабря.