Пекин, 25 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Китайская корпорация China Oceanwide Holdings Group сообщила о намерении приобрести американской страховой корпорации Genworth Financial Inc. Сумма сделки составит $2,7 млрд.

Genworth Financial Inc

Как отмечается в заявлении китайской корпорации, данный шаг направлен на расширение бизнеса и диверсификацию инвестиционного портфеля, пишет «Бэйцзин ванжи».

Согласно достигнутым договоренностям, China Oceanwide заплатит по $ 5,43 за каждую акцию американской компании, что на 4,2% выше, чем их рыночная стоимость.

Кроме того, китайская сторона берет на себя обязательства до 2018 г. предоставить Genworth Financial Inc. $600 млн на покрытие долгов перед клиентами. Еще $ 525 млн будут выделены на развитие бизнеса в области страхования жизни.

Китайская корпорация China Oceanwide Holdings Group, чей центральный офис расположен в Пекине, специализируется на предоставлении финансовых услуг, компания имеет активы в сфере энергетики, СМИ и недвижимости.

Как отмечает ведущий аналитик JIC Group Шань Сюэ, приобретение Genworth Financial является прямым подтверждением начавшегося процесса переориентации китайских компаний на внешние рынки.

«В прошлом корпорации из КНР предпочитали приобретать активы в ресурсах, теперь все больше внимания уделяется значению технологий, приобретению опыта и расширению рынка», — прокомментировал новость о сделке Шань Сюэ.