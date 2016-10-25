Манила, 25 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте перед вылетом в Японию заявил, что никакие иностранные войска не должны присутствовать в стране, сообщает Reuters.

japantimes.co.jp Жители Филиппин протестуют против соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны (EDCA)

По его словам, если он будет оставаться президентом в течение долгого времени, то США должны забыть о военном соглашении между Вашингтоном и Манилой. «Я жду того момента, когда в моей стране не останется других военнослужащих, кроме филиппинских», — сказал Дутерте.

Он пояснил, что США должны перестать относиться к Филиппинам как к «собачке на поводке». Напомним, Расширенное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (EDCA) было подписано в 2014 году.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Рассел посетил Филиппины и встретился с министром иностранных дел страны Перфекто Ясаем, чтобы получить разъяснение недавних заявлений президента Филиппин Родриго Дутерте о прекращении военного и экономического сотрудничества между двумя странами.

8 октября Министерство обороны Филиппин объявило об отмене всех ежегодных учений и патрулей с американскими военными, а также начале вывода военного контингента США с островного государства.

Во время своего визита в Пекин, Дутерте в очередной раз обратился к властям США: «Ваше пребывание в моей стране было ради вашей собственной выгоды. Так что пора прощаться, мой друг».