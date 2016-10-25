Барнаул, 25 октября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Уборка зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае завершена почти повсеместно, — сообщает главное сельхозуправление региона. По оперативным данным валовой сбор зерна в бункерном весе превысил 5 млн. тонн, в том числе пшеницы — 2,9 млн. тонн. Также полностью убраны лён, рапс и другие сельскохозяйственные культуры.

Светлана Шаповалова Уборка урожая зерновых на Алтае

Рекордных результатов достиг сбор сахарной свеклы. Уборка продолжается, но он уже превысил 1 миллион тонн, что является рекордным показателем в истории свекловодства региона. По данным на 24 октября, сладкие корнеплоды выкопали с 21,5 тысячи гектаров (93% от площади сева культуры в этом году).

Внушительным стал и валовой сбор гречихи: по предварительным данным, к уровню 2015 года он увеличился на 34,1% и достиг 550 тысяч тонн.

«Это рекордные объемы производства культуры в крае. Превышен прошлогодний максимум, когда собрали 410 тысяч тонн гречихи, или в 1,8 раза больше показателей 2014 года. При этом урожайность культуры в 2016 году в регионе составила 9,8 центнера с гектара», — подчеркнули в Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, богатый урожай может стать проблемой: алтайские аграрии опасаются кризиса перепроизводства. В 2009 году в регионе тоже собрали более 5,5 миллиона тонн зерна, но предложение превысило спрос и крестьянам пришлось продавать его за бесценок.

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Пока же, по оценкам участников рынка, обвала цен в регионе не произошло благодаря интервенциям. Впервые за последние четверть века хлеб в России закупает Китай: алтайскую квоту — 54 тысячи тонн яровой пшеницы и около 12 тысяч тонн рапса — уже фасуют расфасовали в мешки.

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Напомним, в Алтайском крае на хранение интервенционного фонда претендовали 18 элеваторов и в случае успешного прохождения аккредитации, у сельхозтоваропроизводителей региона государство могло бы закупить до 300 тыс. тонн зерна по фиксированным высоким ценам. Однако, аккредитоваться удалось пока далеко не всем.