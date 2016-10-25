Москва, 25 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет решение по игроку московского ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко в следующем месяце. Об том сообщил генеральный директор российского клуба Роман Бабаев в интервью «Спорт-Экспресс»

pfc-cska.com Роман Еременко

«Могу сказать одно — это произойдет в первой половине ноября», — сказал Бабаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале октября отстранил полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко от футбольных матчей на 30 дней.

По предварительным данным, спортсмен сдал положительный тест на допинг после одного из еврокубковых матчей. Официальной информации на этот счет пока нет.

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