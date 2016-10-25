Москва, 25 октября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. ООО КБ «Финансовый капитал» (Санкт-Петербург) решением Банка России лишен лицензии с 25 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Уточняется, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Из-за неудовлетворительного качества активов банк оказался неспособен исполнять обязательства перед предиторами.

Также банк не соблюдал требования и нормативы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

ООО КБ «Финансовый капитал» по величине активов занимало 512 место в банковской системе РФ. Является участником системы страхования вкладов. Решение Банка России было принято на основании ст.20 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, между тем Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать продажу на «живых» аукционах имущества обанкротившихся кредитных организаций. Чем быстрее и дороже будет продано имущество, тем «больше средств будет выплачено кредиторам», отмечает руководство АСВ.