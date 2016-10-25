Берлин, 25 октября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Гибель Вселенной может наступить из-за распада так называемого ложного вакуума, гласит одна из научных теорий. Видеоролик, доступно объясняющий этот процесс, опубликован на канале Kurzgesagt хостинга YouTube.

Распад ложного вакуума

Ученые предполагают, что наблюдаемый нами мир находится в состоянии истинного или ложного вакуума. Во втором случае велики шансы перехода в истинный вакуум, при котором произойдет разрушение всей материи во Вселенной.

Именно этот процесс представлен в видеоролике. Однако, успокаивают исследователи, катастрофический переход из одного состояния в другое будет столь долгим, что уже не сможет угрожать человечеству.