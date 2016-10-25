Вашингтон, 25 октября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию с требованием к странам-членам ООН не допустить переизбрание Российской Федерации (РФ) в Совет ООН по правам человека (СПЧ) из-за ситуации в Сирии. Об этом пишет британское издание The Independent.

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В качестве причины для исключения России из СПЧ авторы инициативы указывают на то, что Москва поддерживает проведение военных операций в Сирии.

Также правозащитные и гуманитарные организации считают, что вето РФ как постоянного члена СБ ООН на резолюции о прекращении огня в Алеппо за авторством западных стран и продолжающиеся бои в этом сирийском городе не соответствуют принципам и целям СПЧ ООН.

«Действия РФ в Сирии представляют собой ясный контраст с ее риторическими заявлениями о соблюдении прав человека», — говорится в тексте петиции.

Отметим, что данный вопрос был поднят в преддверии голосования о составе СПЧ, которое состоится в пятницу, 28 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября Совет по правам человека (СПЧ) ООН на специальной сессии в Женеве (Швейцария) одобрил резолюцию по ситуации в Сирийской Арабской Республике, предложенную Великобританией.

В принятой резолюции говорится, что СПЧ ООН призывает прекратить все боевые действия в Алеппо и требует от всех участников боевых действий немедленно предоставить доступ агентствам ООН и их партнерам для доставки гуманитарной помощи нуждающимся.