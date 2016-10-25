Чэнду, Китай, 25 октября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Власти провинции Сычуань выделили 1 млн юаней на реконструкцию одной из самых опасных лестниц в мире. Ротанговая лестница, расположенная на высоте 800 метров, связывает отдаленную деревню Атулээр с внешним миром.

ltaaa.com Сельские школьники

Опасная лестница стала известна после того, как с нее сорвались несколько местных жителей. Сразу после расследования обстоятельств ЧП власти провинции распорядились закрыть лестницу и начать ее модернизацию, пишет «Чжунго жибао».

В настоящее время на отвесной скале устанавливается современная металлическая лестница с перилами. Работы будут закончены к началу ноября.

Каждые 2 недели 15 детей в возрасте от 6 до 15 лет использовали ротанговые лестницы на пути к школе-интернату. Сельчанам также приходилось использовать лестницы, чтобы добираться до ближайшего рынка, расположенного в нескольких километрах от поселения.