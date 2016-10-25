Москва, 25 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Brent с начала недели продолжает оставаться в центре внимания, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. На выходных представители нефтедобывающих стран решили вновь поговорить на тему добычи. Кроме того, поступили и неоднозначные комментарии со стороны министра энергетики России. Новак заявил, что пока неизвестно, будет ли страна присоединяться к ОПЕК в борьбе с ростом объемов добычи.

Roy Luck Добыча нефти

«В результате, неделю Brent открыла в районе 51,60 долл./баррель, однако затем быки все же вернулись на рынок и утянули актив к максимуму 52,90. Скорее всего, диапазон 51,60 — 53,00 сохранится в течение ближайших дней, если экономические отчеты или комментарии официальных лиц не преподнесут сюрпризов», — предположила эксперт.

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«Сегодня, 25 октября, американский институт нефти (API) довольно поздно публикует свои данные, поэтому резкие колебания возможны лишь под конец американской сессии», — добавила Афанасьева.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 октября, мировые цены на нефть снижаются на фоне ожиданий инвесторов, что сделка по заморозке добычи нефти странами ОПЕК может не состояться из-за нежелания Ирака уменьшать добычу. Так, по состоянию на 08:39 мск стоимость декабрьских нефти марки Brent снизилась на 0,17% — до $51,37 за баррель. Цена на нефть марки WTI осталась на уровне предыдущего закрытия в $50,52.