Красногорск, 25 октября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В 2017 году в Московской области стартует программа капитального ремонта детских дошкольных учреждений. На эти цели из бюджета Подмосковья будет выделено 250 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра образования региона Марину Захарову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Мы приступаем к началу капремонта тех зданий детсадов, которые были построены до 1965 года и имеют процент износа более 70. На сегодня таких дошкольных учреждений 108, их ремонт рассчитан на 3 года. Из них 36 детских садов будут полностью обследованы в 2017 году», — пояснила Захарова.

Министр также отметила, что до конца 2016 года, а также в следующем году в области будет построено 47 новых детских садов.

«15 из них мы ввели 1 сентября. Остальные будут введены до конца этого года и в 2017 году», — заключила Захарова.

Напомним, с 2013 года в регионе было построено и введено в эксплуатацию 334 детских сада почти на 50 тысяч мест. В 2016 году в Московской области будет потрачено около 4,9 млрд рублей, в том числе 1,05 млрд рублей средств регионального бюджета, на строительство детских садов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе все еще наблюдается проблема нехватки мест в детских садах. «Остроту этой проблемы мы сняли. За три года построили 317 детсадов, еще 43 введем в строй в этом году. Очереди в дошкольные учреждения остались только в Красногорске, Балашихе и Одинцове — это муниципалитеты, где на протяжении многих лет велась самая варварская застройка без социальной инфраструктуры. Поэтому детсады будем продолжать строить, но уже не аврально, как было в эти три года, а в плановом порядке», — заявил в августе 2016 года глава региона.