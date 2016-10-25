Рим, 25 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. «Из двух великих автократических держав Евразии Россия оказывается самой опасной по сравнению с Китаем. Китайцы надеются постепенно прийти к доминированию в водах азиатского континента, не будучи вовлеченными в открытую войну с Соединенными Штатами. В то время как агрессия Пекина является «холодной», московская становится «горячей». Об этом на страницах ведущего итальянского издания La Stampa пишет автор Роберт Каплан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак

По мнению автора, нынешняя ситуация с администрацией США (старая собирается покинуть сцену, а новая еще не создана) — это идеальная ситуация для президента России Владимира Путина, который берет на себя просчитанный риск. «Экономическое положение России гораздо хуже, чем у Китая, и, следовательно, тем больше стимул для лидеров, чтобы нажать на рычаг национализма, — уверен журналист. Но наиболее значимым является то, что западные элиты не могут понять: врожденное и историческое чувство незащищенности делает агрессию России жестокой, прямой, кровавой и рискованной. В то время как китайцы строят поселения на спорных островах и отправляют флотилии рыболовных судов в спорные воды, русские посылают замаскированных преступников на Украину и сбрасывают кассетные бомбы на гражданских лиц в Алеппо».

Как сообщает La Stampa, «кибератаки России — это вмешательство в политику Запада, и похоже на объявление войны, ведь Россия осуществляет свою политику агрессии в четырех различных территориях: Балтийское море, бассейн Черного моря, Украина и Сирия».

«Однако для Москвы это только один театр действий — «ближайшие соседи», это понятие включает в себя периферию старого Советского Союза и его зоны влияния. Путин видит это, как уникальный евразийский театр действий, а вот если Соединенные Штаты решат надавить на Сирию, то он может легко дать отпор в Прибалтике. В статье приводится следующий сценарий: Россия могла бы проникнуть лишь на несколько миль внутрь одной из стран Прибалтики, а затем остановиться. Это может быть опасно для НАТО, быстро объявят о нарушении статьи 5, которая рассматривает нападение на союзника как вызов всей коалиции. Господни Путин знает, что члены НАТО в Южной Европе — Греция, Болгария и Италия — возможно, подумают, прежде чем присоединиться к интервенции, а российские войска в Балтийском регионе гораздо более многочисленны, чем у НАТО. Пока НАТО стянет необходимое количество войск, Россия может легко оккупировать одно из государств-членов НАТО», — уверено СМИ.

Роберт Каплан пишет, что в Сирии в 2011 году Соединенные Штаты могли бы иметь стратегические возможности, если бы Белый дом действовал, а не спал. «Пять лет спустя возможности значительно уменьшились, а риски возросли. Соединенные Штаты в состоянии прийти на помощь гражданскому населению в Алеппо, и военные эксперты могут подкрепить этот аргумент. Но существует большая разница между проведением атак против сирийского режима на севере страны и свержением режима в Дамаске».

По мнению автора, в повестку дня нового президента США должен быть включен один важный вопрос: как Соединенные Штаты могут установить свое влияние на местах, от Балтийского моря до Сирийской пустыни? Только это позволит Америке вести переговоры с Россией с точки зрения стратегически выгодного положения. Без адекватного геополитического контекста госсекретарь является миссионером, не дипломатом. Джон Керри является человеком, который имеет список тех, с кем будет вести переговоры, вместо того, чтобы иметь список американских интересов, которые необходимо защищать. Кажется, что он не понимает очевидного: интересы внешней политики стоят на первом месте после ценностей, а последние имеют вес только тогда, когда первые принимаются во внимание.

Далее автор открыто призывает США показать всю свою военную мощь, потому что это единственный верный путь, чтобы спасти мир от Путина. Например, так же, как «западное вмешательство в Сирии вызовет риск ответа со стороны Москвы в Европе, значительный сдвиг американских сил на постоянное жительство в Европе может сделать так, что господин Путин станет более разумным в Сирии».

«Оказывая серьезное давление на Россию в Центральной и Восточной Европе, Соединенные Штаты могут создать условия для эффективных переговоров, где Москва может иметь стимул направить в лучшую сторону поведение своего сирийского клиента. Поскольку сирийский конфликт является региональной войной, другие державы (Турция, Саудовская Аравия, Иран) должны быть вовлечены. Здесь снова американская дипломатия может стать более эффективной только тогда, когда Соединенные Штаты смогут успокоить союзников на Ближнем Востоке, например, с более широким военным развертыванием, специальных сил или военных кораблей в восточной части Средиземного моря и Персидского залива. Необходимо обеспечить более благоприятные условия для демонстрации образа силы. Дипломатия не заменяет силу, но дополняет ее», — подчёркивает Роберт Каплан. По его мнению это именно то, что отличает таких президентов, как Ричард Никсон и Рональд Рейган от Барака Обамы.

В заключении в статье также содержатся обвинения США в том, что они никак не реагируют на кибератаки России. «Каким должно быть нападение России, чтобы США дали соразмерный ответ? Или просто хотя бы ее наказали? — спрашивает автор. Вывод таков: администрация Обамы близорука, не видит дальше своего носа, это ее характеристика в отношении российской политики. Следующая администрация США, в дополнение к развертыванию вооруженных сил во всех соседних с Россией странах, также должна защищать и свои кибер-границы. Реализм говорит о том, что агрессия России против соседних стран пошатнула баланс сил и требует четкого ответа. А Обама с задачей не справился».