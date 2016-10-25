Москва, 25 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Пара USD/RUB заперла себя в диапазоне 61,80 — 63,50 и пока не собирается из него выбираться, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Динамика нефти на ближайшие сутки обещает быть узкодиапазонной.

ИА REGNUM Валюта

«Сезон налоговой отчетности подошел к концу, так что экспортеры больше не будут поддерживать рубль, что потенциально способно ослабить его позиции. Доллар держится довольно устойчиво на мировой арене, так что это тоже будет толкать USD/RUB к верхней границе указанного диапазона», — пояснила Афанасьева.

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«Запланированное на эту неделю заседание Банка России вряд ли несет в себе какие-либо риски — на прошлой встрече регулятор четко дал понять, что не готов на изменение ставки вплоть до конца 2016 года. Таким образом, рекомендуется каждое снижение пары использовать для входа в рынок длинными позициями с ближайшей целью на 62,90 и далее 63,20», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 25 октября Центробанк РФ снизил курсы доллара и евро. Остановленный курс евро уменьшился почти на 30 копеек по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 67,73 рубля. Курс доллара снизился на 21,5 копейки и составил 62,23 рубля. Цена нефти марки Brent снизилась на 0,17% — до 51,37 доллара за баррель.