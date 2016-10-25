Барнаул, 25 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Власти Алтайского края накануне, 24 октября, подписали трехстороннее соглашение с Минкомсвязью: речь идет о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Алтайского края в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства.

Светлана Шаповалова Алтайское село Шатобал

Как сообщает пресс-служба Минкомсвязи, итогом реализации этого документа должно стать развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории Алтайского края.

По условиям соглашения, высокоскоростным доступом в интернет и услугами связи по социальному тарифу обеспечат социальные объекты (включая школы, больницы, отделения почты, различные государственные учреждения) в 257 населенных пунктах Алтайского края. Его размер определен постановлением Правительства РФ №312 от 2 апреля 2015 года и составляет 45 рублей в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации на скорости до 10 Мбит/с.

Также «Ростелекому» предстоит провести оптоволоконные сети в 11 населенных пунктов (где численность населения составляет свыше 500 человек), обеспечить функционирование 149 тысяч универсальных таксофонов и почти организовать 21 тысячу пунктов коллективного доступа в интернет.

Для реализации проекта устранения цифрового неравенства должно быть построено 215 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.

Соглашение подписали глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, губернатор Алтайского края Александр Карлин и президент публичного акционерного общества (ПАО) междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» Сергей Калугин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные документы уже подписали в 37 регионах России. В частности, по итогам его реализации в Калужской области точками доступа к высокосортной сети должны быть обеспечены 135 населённых пунктах региона, а в 92-х будет проведена модернизация уже имеющихся линий связи.

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Между тем, одним из первых регионов страны, подписавших договор с министерством связи и массовых коммуникаций РФ, стала Тамбовщина. Первые результаты проекта «Устранение цифрового неравенства» там обнародовали в феврале 2016 года: к этому сроку высокоскоростной интернет появился в 20 поселках. До конца года связью там планируют обеспечить 56 населенных пунктов, находящихся в 6 муниципальных районах области.