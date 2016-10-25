Магас, 25 октября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Более 8500 новобранцев из субъектов Северо-Кавказского федерального округа встанут под армейские знамена в осенний призыв текущего года. Больше всего рекрутов будет набрано на Ставрополье — 3900 человек, пишет интернет-газета «Ингушетия».

mil.ru Призывники

Из Дагестана на службу в войска отправятся 1500 человек, из Северной Осетии — более 1000. Почти поровну новобранцев призовут в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — около 700 и 650 соответственно. Из Чечни будут отправлены около 500 человек. Меньше всего призывников встанут под армейские знамена из Ингушетии — 350 человек. 166 из них будут проходить службу во внутренних войсках, 84 — в войсках национальной гвардии.

В эти дни состоялась отправка первых групп призывников из субъектов СКФО. Из Кабардино-Балкарии проводили к местам прохождения службы 18 человек, из Ингушетии — 17.

Новобранцам предстоит выполнять свой долг в центральной России и в юго-западном регионе. Как сообщили в военном комиссариате Ингушетии, из числа первых призывников семь человек будут проходить службу в Ленинградской области, еще десять — в Московской области.

Читайте также по теме: В Кабардино-Балкарии под ружье встанут 700 новобранцев

На службу в армию отправятся 24 тысячи новобранцев Юга и Северного Кавказа

Проводы в армию проходят торжественно, с участием не только родных и друзей, но и представителей власти, общественности, совета старейшин при главе Ингушетии, пишет интернет-газета. В напутственном слове новобранцев призвали служить с честью и напомнили о тех, кто прославил республику своей ратной службой: бывшем президенте Ингушетии, Герое Советского Союза Руслане Аушеве, нынешнем глава республики, Герое России Юнус-Беке Евкурове, первом Герое России Суламбеке Осканове.

Отметим, что в последние годы прослеживается тенденция увеличения количества новобранцев из субъектов Северного Кавказа. Так, если в осенний призыв 2014 года Минобороны России призвало на службу в армию более 4100 срочников из республик СКФО, то осенью текущего года число рекрутов увеличено более чем вдвое.