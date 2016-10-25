Москва, 25 октября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Банк России с 25. октября лишил лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Финансовый капитал» г. Санкт-Петербург), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что банк проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Кроме того, банк «Финансовый капитал» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов ООО КБ «Финансовый капитал» занимало 512 место в банковской системе Российской Федерации.