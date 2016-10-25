Москва, 25 октября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 24 октября снова предпринимала попытку вернуться в район уровня 53 доллара за баррель. Максимум был отмечен на 52,90, но, как отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, удержаться на достигнутом энергоноситель все же не смог и начал коррекцию.

Добыча нефти

«В целом в текущем откате Brent нет ничего удивительного, так как рынок снова начинает испытывать некоторые опасения относительно достижения договоренностей на встрече ОПЕК в конце ноября, — считает Рогова. — Ирак заявил, что хочет быть исключен из любого соглашения о сокращении объемов добычи».

«Сегодня, 25 октября, у черного золота очередной тест на прочность в виде отчета API по запасам нефти в США. Если показатель вырастет, что неудивительно, учитывая тот факт, что октябрь исторически слабый месяц, Brent может снова вернуться к отметке 51,40», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 октября, нефть продолжает дешеветь. Так, стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевела на $0,32 (0,6%) — до $51,46 за баррель. Декабрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизился на $0,33 (064%) — до $50,52 за баррель.