Вашингтон, 25 октября, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о связи портала Wikileaks с Москвой: команда интернет-сайта является агентами России. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

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«Могут ли люди прекратить ссылаться на Wikileaks как на новостную организацию. Они иностранные агенты, поддерживаемые Россией и публикующие украденные данные», — написал Макфол.

Представители сайта отреагировали на слова бывшего посла, заявив, что портал WikiLeaks является «независимой информационной организацией, полностью финансируемой читателями, и продажами от книг и фильмов».

Ранее американские политики, в том числе президент США Барак Обама и кандидат-демократ Хиллари Клинтон, неоднократно обвиняли Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента США, в том числе с помощью кибератак.

Так, телеканал со ссылкой на представителей спецслужб заявил, что Москва по меньшей мере обеспечивает портал WikiLeaks информацией или, «возможно, напрямую ответственна за утечки».