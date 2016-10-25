Тайбэй, 25 октября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Специалисты Национального сейсмологического бюро КНР сообщили о фиксации землетрясения у берегов Тайваня. Подземные толчки магнитудой 5,2 были зарегистрированы в 12:45 по местному времени.

Тайвань

Эпицентр землетрясения находился в море, менее чем в 30,6 км от крупного тайваньского города Тайдун, расположенного на восточном побережье острова. Как сообщили в бюро, угроза цунами отсутствует, пишет «Чжунго синьвэнь».

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступили