Оттава, 25 октября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Канаде восстановили статую юного Иисуса: похищенную голову вернули на место, пишет Guardian.

newssummedup.com Восстановленная статуя юного Иисуса в Канаде

Напомним, статуя рядом с церковью в городе Садбери (Канада) была изуродована в октябре прошлого года: у неё отбили голову, которую так и не нашли. Тогда к восстановлению статуи привлекли местную художницу Хизер Уайз.

thestar.com Статуя юного Иисуса в исполнении художницы Хизер Уайз

Однако общественности не понравилась новая голова — её бурно обсуждали и высмеивали в интернете. Настоящая голова на днях была возвращена в храм неизвестной женщиной.

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