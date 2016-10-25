В Канаде голову статуи юного Христа спустя год вернули на место
Оттава, 25 октября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Канаде восстановили статую юного Иисуса: похищенную голову вернули на место, пишет Guardian.
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Восстановленная статуя юного Иисуса в Канаде
Напомним, статуя рядом с церковью в городе Садбери (Канада) была изуродована в октябре прошлого года: у неё отбили голову, которую так и не нашли. Тогда к восстановлению статуи привлекли местную художницу Хизер Уайз.
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Статуя юного Иисуса в исполнении художницы Хизер Уайз
Однако общественности не понравилась новая голова — её бурно обсуждали и высмеивали в интернете. Настоящая голова на днях была возвращена в храм неизвестной женщиной.
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