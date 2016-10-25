Барнаул, 25 октября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Дороги сразу нескольких сибирских городов сегодняшним утром сковали автомобильные пробки. Наибольшая загруженность, согласно данным «Яндекс.Пробки», наблюдались в Новосибирске и Кемерово.

Светлана Шаповалова Обстановка на дорогах Сибири. Коллаж

В 9-бальных пробках стоял Барнаул: в столице Алтайского края движение было сильно затруднено на Павловском тракте, улицах Малахова, Советской Армии, проспектах Ленина и Строителей. В социальных сетях очевидцы сообщают о многочисленных авариях.

Причиной ухудшения дорожной ситуации стали погодные условия: метель, снегопад и гололедица. По данным программы «Вести-Алтай», за 24 октября в Алтайском крае произошло 81 ДТП: 75 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, ещё в шести ДТП пострадали люди — восемь человек ранены, один погиб. Почти половина дорожно-транспортных происшествий — 42 — произошли в Барнауле.

По этой причине муниципальное предприятие «Автодорстрой» уже переведено на двухсменный режим работы, хотя ранее планировалось, что сезонная смена режима деятельности предприятия произойдет 1 ноября.

Светлана Шаповалова Зимняя дорога в Алтайском крае

«Основной объем снега выпал ближе к утру, уборочная техника приступила к работе с небольшим перерывом на утренний час пик. В настоящее время на основных магистралях (пр-кт Ленина, Змеиногорский тракт, ул. Пионеров, ул. Сизова и др.) задействовано 82 единицы техники», — пояснил и.о. председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев. По его словам, дорожникам поставлена задача в течение дня вывезти как можно больше снега.

Между тем, организация работы управляющих компаний в засыпанных снегом дворах не выдерживает никакой критики. Это признал и глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

В Кемерово ситуация с дорожными пробками оказалась еще сложнее: из-за снегопадов загруженность дорог там составила 10 баллов. Наиболее загруженными оказались проспект Шахтёров и Кузнецкий мост в направлении центра, Кузнецкий проспект и проспект Ленина в обоих направлениях. Между тем, согласно официальным данным муниципальных властей, на уборке магистралей, парков и скверов задействован 231 дорожный рабочий и 41 единица спецтехники. Для предотвращения наледи специалисты продолжат обрабатывать улицы, пешеходные дорожки песчано-соляной смесью.

Светлана Шаповалова Зимние дорожные работы

Как уже сообщало ИА REGNUM, транспортный коллапс из-за метели и гололеда наблюдается и в Новосибирске. Из-за обильного снегопада, который не прекращался более 12 часов, и, как следствие, большой нагрузки на коммунальные службы, город встал в 10-балльных пробках.

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В Томске 8-бальные пробки начались 23 октября По данным гидрометцентра, в отдельных районах за сутки выпало столько снега, сколько в норме должно было выпасть почти за неделю, что привело к десяткам аварий: трое человек получили травмы, двое погибли. В муниципалитете сообщили, что в уборке задействовали около ста единиц техники, на посыпку дорог ушло почти двести тонн песко-соляной смеси.

В столице Бурятии — Улан-Удэ — первый «долгожданный» снег и первые километровые пробки образовались на дорогах еще 17 октября.

Светлана Шаповалова Уборка улиц зимой

По словам директора комбината по благоустройству Улан-Удэ Андрея Матрохина, виноватыми в дорожной ситуации оказались «непереобутые» водители на летней резине, тогда как сами автомобилисты недоумевали: «где дорожная техника?». На что в комбинате по благоустройству сообщили, что на дорогах работают аж десять пескоразбрасывателей, три трактора с щетками и три подметальные машины.

Плохие погодные условия стали причиной роста аварийности на дорогах Забайкальского края: пик пришелся на 20 октября, когда из-за снегопада только за одни сутки произошло 107 ДТП. Немало хлопот дорожным службам Иркутска принес снегопад 21 октября: на улицы областного центра вывели 103 единицы техники и более 200 человек. В случае возможного обострения непогоды к расчистке подключат дополнительно 100 уборочных машин и более 100 человек из подрядных организаций.

Уборку улично-дорожной сети Красноярска осуществляют 146 единиц спецтехники. В целом ликвидировать последствия снегопадов и гололедицы предстоящей зимой будут 252 единицы техники, а в случае обильных осадков на улицы города выведут ещё порядка 150 единиц дополнительной спецтехники.

Омские дорожники к расчистке первых сугробов были готовы еще 20 октября: о стопроцентной готовности известила пресс-служба областного правительства. При этом отмечается, что для очистки дорог в регионе подготовлено 797 единиц техники, а также заготовлено 20 000 тонн песка и 18 585 тонн пескосоляной смеси.

Синоптики предупреждают, что снегопад и ветер сохранятся до конца недели. В связи с этим, сибирские спасатели взяли дороги под пристальное наблюдение. Мобильные пункты обогрева разворачивают на участках трасс, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, чтобы в случае происшествия водители и пассажиры могли рассчитывать на помощь.

В частности, мобильный пункт обогрева развернут на 310 км федеральной трассы Р-257 «Енисей» на территории Хакасии. Он состоит из двух палаток вместимостью 40 человек с раскладушками, матрацами и постельными принадлежностями. В каждой палатке по 2 печки. На дежурстве находится комфортабельный автомобиль для эвакуации водителей с автодороги. Организован подвоз горячего питания.