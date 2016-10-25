Москва, 25 октября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 октября завершились в небольшом минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,1%, до $51,41. С открытием европейской сессии цены повышались до $51,98. С локального уровня возобновились продажи.

sadda.com Нефть

Участники рынка стали опасаться, что Ирак может сорвать заключение соглашения ОПЕК по заморозке добычи нефти в конце ноября. Министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби просит разрешить стране не участвовать в заморозке нефти в связи с борьбой страны против группировки «Исламское государство». Иран, Ирак, Ливия и Нигерия не хотят сокращать добычу нефти, а кто тогда за них должен сбалансировать рынок нефти — одна Саудовская Аравия?

Падение цен ниже поддержки $51,00 не вызвало массового закрытия длинных позиций по Brent. Цена быстро восстановилась до $51,41. Хороший знак для покупателей. Именно такое ценовое движение (V-образное) открывает им дорогу к уровню $52 за баррель.

Сегодня, 25 октября, поздно вечером выйдет отчет по запасам нефти от Американского института нефти. Единственный отчёт, который способен изменить настроение игроков на 19 часов, пока не выйдет официальный отчёт Минэнерго США.