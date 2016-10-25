Москва, 25 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 24 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,3%, до 62,18 рубля, евро/рубль — на 0,39%, до 67,63 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару США и евро. Укрепление российского рубля наблюдалось только в первый час торгов на фоне восстановления цен на нефть до $51,98 за баррель. Затем рублёвые пары торговались в боковом тренде до закрытия торговой сессии.

Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии, когда нефтяные котировки снизились на 2,9%, до $50,48. Курс доллар/рубль подскочил с 62.12 до 62,40 руб., евро/рубль — с 67,68 до 67,90 руб.

У участников рынка появились опасения, что Ирак может сорвать заключение соглашения ОПЕК по заморозке добычи нефти в конце ноября. Министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби просит разрешить стране не участвовать в заморозке нефти в связи с борьбой страны против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит заметить, что прокол поддержки $51,00 не вызвал массового закрытия длинных позиций по Brent. Быстрое восстановление цен до $51,41, указывает на дальнейший рост котировок. Курс доллара вернулся к уровню 62,18 руб, евро — к 67,63 руб.

На 25 октября приходится пик налоговых платежей. Экспортёры уже продали валютную выручку, поэтому эффект от налогового периода ослабнет. Рубль сегодня может рассчитывать на поддержку от ЦБ, который проведёт депозитный аукцион. Поздно вечером выйдет отчет по запасам нефти от Американского института нефти.

При постоянном притоке горячих денег в российские облигации и отсутствии рисков на горизонте, спекулянты уже боятся продавать рубль. Это подтверждают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). За последнюю неделю, завершившуюся 18 октября, крупные спекулянты значительно увеличили длинные позиции по рублю, сократили — короткие позиции. На Чикагской бирже спекулянты ставят на укрепление национальной валюты. Если рублю в данный момент ничего не угрожает, то попробую на вторник рассмотреть снижение курса доллара до 61,95 рубля, евро — до 67,30 рубля.