Вашингтон, 25 октября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Администрация президента США надеется, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа никому не придётся покидать страну. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест накануне, 24 октября.

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«Президент очень серьёзно работает над тем, чтобы гарантировать, что никому не придётся покидать страну в случае того исхода выборов, который он не поддерживает», — сказал Эрнест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября кандидат от Трамп заявил, что все «неконституционные» акты исполнительной власти, указы и другие документы президента США Барака Обамы будут отменены в случае его победы.