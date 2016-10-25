Сан-Франциско, США, 25 октября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Компания Twitter планирует сократить 8% рабочих мест, заявили источники из Twitter, сообщает 24 октября Bloomberg.

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Сокращение может коснуться около 300 рабочих мест. Представители компании Twitter отказались дать комментарии.

Напомним, в сентябре представители Twitter заявили, что компания планирует уволить несколько сотрудников и закрыть один из своих технологических центров в Индии.

В компании находилось 3 тыс. 860 сотрудников по всему миру, согласно данным за июнь этого года.