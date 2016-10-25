Тбилиси, 25 октября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и ныне действующий губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, который планирует вернуться на родину, попадет в руки грузинских властей и предстанет перед судом в рамках возбужденных против него уголовных дел. Об этом, как передает Life.ru, заявил глава Министерства по делам беженцев Грузии Созар Субари.

rrnews.ru Михаил Саакашвили

«Саакашвили рано или поздно обязательно вернётся в Грузию, после чего его ждет место в камере в 9-м учреждении по исполнению наказаний, — заявил министр. — Это необратимый процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своих видеообращениях экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещал, что обязательно вернется в Грузию, а его супруга Сандра Руловс даже заявляла, что ее муж пророет тоннель от Одессы до Тбилиси и присоединится к своим соратникам.

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