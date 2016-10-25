Вашингтон, 25 октября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Сенатор от Демократической партии США и губернатор штата Вермонт Берни Сандерс заявил о своих планах продвигать либеральные законопроекты вместе со своими сторонниками в Сенате независимо от того, поддержит ли их Хиллари Клинтон в случае своего избрания, пишет Джон Вагнер в статье для Washington Post.

jp.wsj.com Берни Сандерс и Хиллари Клинтон

В интервью бывший претендент на пост главы Белого дома отметил, что он вместе с другими сенаторами начал подготовку законопроектов, с помощью которых он надеется достигнуть целей, легших в основу его предвыборной кампании. Среди них такие инициативы, как увеличение федеральной минимальной оплаты труда до $15 в час, введение бесплатного образования в государственных колледжах, меры для предотвращения «массового тюремного заключения» и активные шаги для борьбы с изменением климата.

Сенаторы, по словам Сандерса, также планируют положить конец практике помощи крупным банкам и вынудить Клинтон назначить либералов на ключевые позиции в её администрации, в том числе Минфина. Сандерс подчеркнул, что он не будет молчать, если Клинтон назначит «тех же старых парней с Уолл-стрит» на позиции в управляющих органах, которые важны для осуществления поддерживаемой им финансовой политики.

«Я буду крайне настойчивым в своей оппозиции и дам четко это понять», — отметил Сандерс, который также подчеркнул, что его бывший соперник в гонке за президентское кресло должен уделять основное внимание вопросам, которые укрепят его позиции и не только среди молодого населения США, но в глазах граждан США вообще.

Замечания Сандерса свидетельствуют о том, что в случае победы на выборах Клинтон придется иметь дело не только с республиканцами, которые будут противостоять её повестке дня, но и с либералами из собственной партии.