Анкара, 25 октября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В акваторию Черного моря вошел эсминец «Карни» ВМС США, оснащенный системой ПРО «Иджис», передает ТРК «Звезда».

tujiwar.com Эсминец «Карни» ВМС США

Военное судно 18 октября покинуло базу постоянной приписки Рота, расположенную в Испании. Миноносец прошел через Босфор с целью «рутинного патрулирования в зоне ответственности флота в целях обеспечения национальных интересов США в Европе».

Отмечается, что зоной оперативной ответственности 6-го флота США, кроме Черного моря, являются также восточная Атлантика и Средиземное море. Согласно конвенции Монтре, суда нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не дольше, чем 21 день.