Ростов-на-Дону, 25 октября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Сильный ветер, натворивший уже немало бед в Ростове-на-Дону и области, стихать не собирается. Порывами ветра уже несколько деревьев придавили автомобили. Пользователи всемирной паутины выложили фотографии с мест происшествий, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Упавшее дерево

Так, из-за разгула стихии одно из деревьев повредило сразу пять припаркованных машин. ЧП случилось во дворе одной из многоэтажек на проспекте Ворошиловском. Еще одно дерево упало улице Подтёлкова, придавив сразу два автомобиля. Отечественное авто по той же причине оказалось смято в Таганроге. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Между тем, управление по делам ГО и ЧС донской столицы проинформировало горожан о том, что сильный восточный ветер продолжит сгонять воду в реке Дон. Критической отметки уровень воды может достигнуть у города Азов, а также на участке от Аксая до Ростова-на-Дону. В связи с этим в прошедшие выходные уже было остановлено движение нескольких десятков судов.

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Также в ведомстве призвали горожан проявлять бдительность и не парковать своих «железных коней» под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Матерям также не рекомендуется оставлять коляски под деревьями.

Синоптики не обнадеживают: направление ветра измениться только к выходным. «В субботу ветер будет меняться на юго-западный. В воскресенье он четко установится на юго-западный и сохранится таковым первую половину недели и дальше. Зато у нас выпадут осадки. На севере, возможно, они пройдут с мокрым снегом», — цитирует начальника Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталью Самолётову ГТРК «Дон-ТР».

Напомним, что жители Ростова-на-Дону и области уже неоднократно в этом году страдают от разгула стихии. Так, в мае была подтоплена улица Шоссейная, произошло 12 порывов линий электропередачи. Около 200 жителей областного центра пострадали от июньского разгула стихии. Горожане не только получили различные травмы, но во время ливня в центре донской столицы погибла школьница. Девочку снесло потоком дождевой воды под машину. Кроме того, порывами ветра повалило десятки деревьев, произошло около 40 дорожных аварий, без света оставались сотни горожан.

Затем в июле шторм обесточил 15 тыс. жителей Дона и соцобъекты. Наиболее пострадал от ураганного ветра Неклиновский район, с соцучреждений даже срывало крыши.

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