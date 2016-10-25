Пекин, 25 октября, 2016, 07:11 — ИА Регнум. В ближайшую неделю Пекин станет мировым центром робототехники — в столице КНР началась ежегодная конференция «Мировая робототехника-2016». Свои последние разработки показывают ведущие команды инженеров из 150 стран и регионов, в том числе КНР, Японии, США и ЕС.

gswswhw.com Ван Янмин

Наибольшей популярностью среди посетителей мероприятия пользуется отечественная разработка — человекоподобный робот Ван Янмин. Робот полностью повторяет своего «исторического предка» — известного древнего ученого и философа Ван Янмина, пишет «Наньцзао жибао».

Уникальный робот цитирует классические китайские тексты и владеет искусством каллиграфии. Как отметили создатели робота, им первым удалось создать машину, способную освоить каллиграфию.

По словам создателей, разработка робота заняла около 3 лет. В дальнейшем робототехники из КНР планируют построить еще несколько человекоподобных роботов, связанных с историческими людьми.

Ван Янмин — китайский философ, один из основоположников неоконфуцианской школы «синь сюэ». Занимал пост губернатора провинции Цзянси, умер в 1529 г. Прославился подавлением мятежей за счёт как военных, так и социально-политических мер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле группа инженеров из Университета наук и технологий КНР представила свою последнюю разработку — робота, который внешне не отличим от живого человека. Девушка-робот получила имя Цзя Цзя, что в переводе с китайского означает «прекрасная».