Юйлинь, Китай, 25 октября, 2016, 06:41 — ИА Регнум. Сотрудники Комиссии здравоохранения и планирования семьи провинции Шэньси сообщили об увеличении числа жертв взрыва незаконно складируемых взрывчатых веществ в городском округе Юйлинь. На текущий момент общее число жертв ЧП составило 14 человек.

hindustantimes.com Взрыв в Юйлине

По данным провинциального органа здравоохранения, за медицинской помощью обратились 147 человек, 106 из которых находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, пишет «Синьхуа».

В настоящий момент врачи борются за спасение жизней 11 пациентов, доставленных в больницу в критическом состоянии. По словам медиков, они сделали все возможное, однако вероятно, что число жертв может увеличиться.

Взрыв, прогремевший в Юйлине 24 октября, полностью разрушил здание, в подвале которого складировались взрывчатые вещества. На месте здания образовалась воронка глубиной 4 метра. В настоящий момент специалисты продолжают оценивать прямой экономический ущерб от ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, взрыв повредил многие строения по соседству, включая больницу, и припаркованные поблизости автомобили.