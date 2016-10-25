Барнаул, 25 октября, 2016, 06:41 — ИА Регнум. С начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, поступления от уплаты налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 9,5%. Об этом сообщили сегодня, 25 октября, в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные Управления ФНС России по Алтайскому краю.

Алтайское управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Поступление в консолидированный бюджет Алтайского края от уплаты налогов со специальными режимами налогообложения по итогам 9 месяцев 2014-2016 гг.

Отмечается, что доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений консолидированного бюджета края составляет 8,7%. Наибольший удельный вес в структуре этих поступлений занимает налог, взимаемый в связи с применение упрощенной системы налогообложения (69,3%), поступления по которому за девять месяцев текущего года составили 2 249,1 млн. рублей.

На 1 октября 2016 года поступления по налогам со специальными налоговыми режимами от предприятий этого сектора составили 3 244,0 млн. рублей, а за последние три года поступления в консолидированный бюджет Алтайского края по специальным налоговым режимам увеличились на 18,4%, с 2 739,7 млн. рублей (на 01.10.2014) до 3 244,0 млн. рублей (на 01.10.2016).

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти региона хоть и не отправляют граждан за заработком в бизнес, но вполне конкретно заявляют, что принимают все меры по поддержке граждан, желающих заниматься собственным делом.

«Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста», — заявил недавно первый вице-губернатор Сергей Локтев в ходе совещания, на котором обсуждали вопросы государственной поддержки сферы предпринимательства и состояния финансового сектора экономики региона. По его словам, сфера предпринимательства региона объединяет 90 тысяч хозяйствующих субъектов, здесь занято около 40% населения.

По числу малых предприятий край устойчиво входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа и в двадцатку ведущих регионов России.