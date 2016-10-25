Сеул, 25 октября, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Скандал со «взрывающимися» смартфонами компании Samsung привел к падению рынков и резкому снижению роста ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2016 года, сообщает Associated Press 25 октября.

thebetterday.tistory.com Samsung Galaxy Note 7

При этом доля убытков самой компании Samsung, которая оценивается в $2,6 млрд, является только небольшой частью общего спада.

ВВП Южной Кореи в период с июля по сентябрь показал самый низкий рост за год, 2,7%, немногим более третьего квартала 2015 года. Банк Кореи считает, что ситуация с отзывом, перевыпуском и повторным отзывом бракованных телефонов Galaxy Note 7, за которой следил весь мир, стала причиной «бегства» инвесторов и спада промышленного производства по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Samsung объявила об отзыве своей флагманской модели смартфона в начале сентября. В середине месяца представители компании заявили, что проблема со «взрывающимися» аккумуляторными батареями телефона решена, и приступили к замене бракованных телефонов по всему миру.

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Тем не менее, в октябре компания сообщила о повторном отзыве Galaxy Note 7 и прекращении производства. Представители компании вынуждены были признать, что проблема не была решена, после появления новых заявлений пользователей о «взрывах» и «самовозгораниях» уже в новой партии. В России смартфон даже не успел поступить в продажу.