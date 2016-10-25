Москва, 25 октября, 2016, 05:57 — ИА Регнум. ВКС России и ВВС Сирии в течение недели не производили никаких полётов над городом Алеппо и в его окрестностях, сообщил 25 октября официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

mil.ru Авиагруппа ВКС РФ в Сирии

«В течение последних семи суток над Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Самолеты не приближаются к городу и не наносят ударов», — приводит слова представителя Минобороны телеканал RT.

Конашенков также сообщил, что для мирных жителей, которые покидают восточные районы Алеппо, находящиеся под контролем боевиков, продолжают круглосуточно работать шесть гуманитарных коридоров, открыты пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи.

По его словам, 24 октября из восточного Алеппо через гуманитарный коридор смогли выйти 48 женщин и детей в сопровождении офицеров российского Центра по примирению и сирийских властей. «Им оказана необходимая медицинская помощь, предоставлено горячее питание и ночлег», — сообщил Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби сообщил на брифинге, что госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым «выразил свою озабоченность по поводу возобновления авиаударов и наземных атак на Алеппо со стороны режима и России».

Сергей Лавров со своей стороны обратил внимание коллеги на то, что незаконные вооружённые формирования, окопавшиеся в Восточном Алеппо, ответили на введение сирийским правительством гуманитарной паузы огнём по мирным жителям, пытавшимся покинуть город, и новыми атаками.

Российский министр также призвал американскую сторону выполнить ранее взятые на себя обязательства по отделению отрядов так называемой умеренной оппозиции от террористических группировок.

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