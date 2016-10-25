Пекин, 25 октября, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Власти провинции Хунань назначили дату открытия первого в мире многопролетного вантового моста. Уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мире, будет открыто для публики уже 28 октября.

ltaaa.com Мост Бэйпаньцзян. КНР

«Перед нами стояла очень сложная задача — разработать и построить первый в мире многопролетный вантовый мост в мире. Наши инженеры и строители трудились каждый день на протяжении 6 лет, и теперь мы можем с гордостью представить вам наше детище», — сообщил журналистам главный инженер проекта Ху Ванцзи.

ltaaa.com Мост Бэйпаньцзян. КНР

Мост, длина которого составляет около 1,5 км сократит путь между Сямэнем и Чэнду более чем на 200 км. Высота моста составляет 270 м. В настоящий момент специалисты проводят последние приготовления к открытию моста. Во время технических испытаний мост продемонстрировал высокие показатели безопасности, пишет «Чжунго синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре власти провинции Гуйчжоу сообщили об успешном завершении строительства очередного китайского моста-рекордсмена. Мост Бэйпаньцзян, сооруженный на высоте около 570 метров, стал самым высоким мостом в мире