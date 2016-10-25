Сан-Франциско, США, 25 октября, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Руководство компании Twitter планирует провести новые масштабные сокращения, уволив до 8% сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на осведомлённые источники.

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По информации агентства, под сокращения могут попасть порядка 300 человек. Источники отмечают, что на данный момент вопрос находится на рассмотрении, и эта цифра может быть скорректирована.

Ожидается, что официально о предстоящих увольнениях будет объявлено до публикации финансовых результатов Twitter за третий квартал этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие столь масштабные сокращения штата в компании проводились год назад, когда место её руководителя занял Джек Дорси, являющийся создателем Twitter. В октябре 2015 года из компании были уволены более 300 человек.

Руководство компании сочло, что таким образом сервис добьётся максимального увеличения прибыли. Уволенным сотрудникам была обещана денежная компенсация.

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