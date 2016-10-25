Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2016, 04:13 — ИА Регнум. Власти Камчатки заявили, что начало отопительного сезона в крае проходит в штатном режиме. В северных районах полуострова создан необходимый запас топлива, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович.

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«Самое главное — это бесперебойная подача тепла в дома. В настоящее время во всех районах Камчатского края отопительный сезон начался, он проходит без сбоев и серьезных аварий», — сказал Владимир Тихонович.

В министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края заявляют, что запас топлива во всех районах региона сформирован в необходимом объеме: угля в наличии 124% от необходимого количества, жидкого топлива — 109%.

Отметим, что в этом году по рекомендации губернатора Камчатского края Владимира Илюхина в муниципалитетах отопительный сезон начался раньше. Первыми отопление запустили 13 сентября в селе Анавгай Быстринского района и поселке Оссора Карагинского района. При этом работа по оформление паспортов готовности теплоснабжающих организаций должна завершиться только к 15 ноября.

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В министерстве ЖКХ и энергетики Камчатки уточнили, что на некоторых объектах еще продолжаются технические работы. Тем не менее, котельные находятся в высокой степени готовности.

«В Палане идет замена котлов, модернизация оборудования осуществляется за счет средств краевого бюджета. Первый и второй котлы уже запущены, на третьем котле работы будут завершены в течение двух недель. Этой мощности хватит, чтобы без напряжения пройти пиковые нагрузки зимой. Также при подготовке к нынешнему осенне-зимнему периоду был заменен котел в котельной села Тигиль, произведена установка дымовой трубы, другое оборудование. Аналогичные работы проводятся в котельной села Оссора. Проводимые работы никак не влияют на подачу тепла жителям этих населенных пунктов», — уточнил Владимир Тихонович.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал власти Камчатки, Чукотки и Тверской области за подготовку к отопительному сезону. На совещании с вице-премьерами было отмечено, что есть отдельные регионы, у которых плановые показатели подготовки до настоящего времени в полном объёме не выполнены.

«Что касается Камчатки и Чукотки, представители Минстроя, Ростехнадзора и Минэнерго должны выехать туда, оказать методическую помощь и проконтролировать, с тем чтобы в ближайшее время все работы были завершены», — заявил зампред правительства РФ Дмитрий Козак.

Дмитрий Медведев в свою очередь отставание от графиков подготовки к зиме поставил на вид главам регионов: «Вы взбодрите как следует руководство регионов».