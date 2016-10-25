Шарлеруа, Бельгия, 25 октября, 2016, 03:09 — ИА Регнум. В Европейских городах прошли массовые акции антиглобалистов в поддержку правительства Валлонии, благодаря которому оказалась заблокирована сделка о торгово-экономическом партнерстве CETA между Евросоюзом и Канадой, сообщает ВВС 25 октября.

dw.com Торгово-экономическое партнерстве CETA между Евросоюзом и Канадой

Наиболее многочисленными манифестации были в Брюсселе и самой Валлонии, франкоязычной провинции Бельгии, где активисты «празднуют» победу по срыву договора, который, по их мнению, угрожает суверенитету и экономической самостоятельности ЕС.

«Мы никогда не будем принимать решение под давлением или под угрозой ультиматума», — заявил своим сторонникам и противникам президент Валлонии Пол Магнетт.

По его словам, попытки оказать на Валлонию давление со стороны премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, который 24 октября вновь пытался уговорить руководство «мятежной» провинции поддержать CETA, «делают спокойное обсуждение и демократические дебаты невозможными» и не приведут к отказу от принятого решения.

Договор CETA поддержали 27 стран ЕС из 28, единственной страной, которая не может подписать договор, является Бельгия. Для принятия решения руководству страны нужно согласие северной Фландрии и южной Валлонии, но этого не удается добиться уже несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе для участия в переговорах с Валлонией из Канады был направлен министр международной торговли Кристиа Фриланд. Попытка уговорить Пола Магнетта 22 октября окончилась провалом. Канадская делегация «с грустью» покинула Брюссель, Фриланд заявила журналистам, что договор отныне «мертв».

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Тем не менее, руководство Евросоюза надеется, что для сделки между Евросоюзом и Канадой «еще не все потеряно». Вчера президент Европейского союза Дональд Туск провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которых получил предварительное согласие на проведение саммита ЕС-Канада в предстоящий четверг, 27 октября. Именно на этот срок было ранее назначено торжественное подписание CETA.

В случае, если до четверга «мятежную» Валлонию удастся уговорить, политики все-таки имеют последний шанс подписать соглашение. В противном случае договор будет окончательно сорван, что поставит под удар аналогичное соглашение между ЕС и Великобританией, а главное, Трансатлантическое партнерство между ЕС и США.