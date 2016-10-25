Мурманск, 25 октября, 2016, 03:49 — ИА Регнум. На протяжении сорока лет взаимодействие России и Норвегии по вопросам добычи и сохранения биоресурсов Баренцева моря — пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества. Однако, в последнее время в этом процессе все большую роль пытаются играть российские военные, контроль со стороны которых мешает, к примеру, научному исследованию запасов биоресурсов. Регулярные учения Северного флота наносят урон работе как норвежских, так и российских рыбаков. Такой вывод делают журналисты норвежского издания The Independent Barentsobserver в материале, посвященном недавно прошедшей сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

mil.ru ВМФ РФ в Баренцевом море

Напомним, на прошлой неделе на заседании комиссии в Моссе, Норвегия, страны-соседки провели очередную, 46-ую, сессию, в ходе которой договорились о квоте на вылов рыбы в 2017-м году. Так, страны имеют право выловить 890 тысяч тонн трески, 233 тысячи тонн пикши и 30 тысяч тонн морского окуня.

«Соглашение обеспечивает непрерывную устойчивую добычу ресурсов», — прокомментировал итоги соглашения министр рыболовства Норвегии Пер Сандберг. «Результат полностью соответствует нашим ожиданиям, он дает основу для доходности и стабильности рыболовной отрасли Норвегии», — заявил журналистам глава Рыболовной ассоциации Норвегии Кьелл Ингебригтсен.

При этом издание обращает особое внимание, что в рыболовном сотрудничестве России и Норвегии все большую роль начинают играть российские военные. Так, согласно порталу, на заседании профильной комиссии присутствовали не только представители погранслужбы ФСБ, но также и Северного флота России. «Российский флот значительно увеличил активность в Баренцевом море и теперь регулярно перекрывает важные участки моря из-за проведения учений. Это вызывает досаду у норвежских и российских рыбаков. В связи с этим норвежским судам также сложнее войти в воды российской экономической зоны», — пишет издание.

Согласно протоколу сессии, рыболовецкие суда двух стран имеют права входить в экономические зоны друг друга, равно как и проводить кросс-граничные научные исследования.

При этом, как считают норвежские журналисты, в документе можно заметить «явную уступку Северному флоту». В нем отмечено, что российская сторона допускает присутствие норвежских научно-исследовательских судов в территориальных водах только при условии, что на борту такого судна находится представитель министерства обороны России.

Российский военный будет иметь «право контролировать соответствие фактических операций исследовательской миссии, что включает в себя проверку полного и достоверного списка оборудования на соответствие заявленным целям».

При этом, стоит отметить, что у представителей России также оказалось несколько претензий, о которых норвежские СМИ умалчивают. Так, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства, в 2016 году были закрыты традиционные для промысла сельди районы в северо-восточной части экономической зоны Норвегии, российская сторона «выразила озабоченность» в связи с этим и представила свое обоснование возможности вылова рыбы. Кроме того, делегация Росрыболовства подняли вопрос о том, как обеспечить «стабильность» работы российских рыбаков в районе Шпицбергена и как избежать ситуаций «которые могут привести к прекращению промысла и серьезным экономическим потерям российских рыбопромысловых компаний.

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Напомним, согласно договоренностям между Россией и Норвегией биоресурсы Баренцева и Норвежского морей являются совместным запасом двух стран. Для их рационального использования стороны создали в 1975-м году Смешанную российско-норвежскую комиссию по рыболовству.