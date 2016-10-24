Москва, 25 октября, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Америка надеется превратить Сирию или во второй Афганистан, или во второй Вьетнам. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Внешняя политика США

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«Конечная цель США и их союзников — это Сирию превратить или во второй Афганистан, или во второй Вьетнам. Они не будут убивать Асада и много оружия не дадут, — отметил Жириновский. — Нужно, чтобы это долго было, будут пугать, будут создавать напряжённую обстановку… Это будет длиться десятки лет, там ещё сотни полковников станут генералами. И жалко сирийцев, которые будут погибать каждый день, и арабы, и турки, и курды. Ради вашего, это не наш престиж взять Мосул, это ваш престиж, Запада, устроить ещё одну Мировую войну там».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что для возврата в Сирии режима гуманитарной паузы требуется адекватность со стороны антиправительственных группировок. По не которым данным, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В такой обстановке Рябков назвал одностороннее прекращения огня бессмысленным.