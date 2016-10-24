Лондон, 25 октября, 2016, 02:23 — ИА Регнум. Спецподразделение Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом исключило версию теракта в связи с газовой атакой в аэропорту, сообщает Reuters 25 октября.

london10.ru Аэропорт. Лондон

Подозреваемый, житель восточного Лондона, задержанный 24 октября «по подозрению в совершении преступления в соответствии со статьей 113 Закона Безопасности 2001 года по борьбе с терроризмом», отпущен под залог до дальнейшего расследования.

Полицейские сообщают, что после допроса подозреваемого версия теракта была исключена, дальнейшее разбирательство будет вестись транспортной полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в 15:00 местного времени (19:00 мск) в аэропорту Лондона была объявлена эвакуация в связи с возможной газовой атакой. По предварительной версии, озвученной полицией, в здании терминала был распылен перцовый газ, используемый в средствах индивидуальной защиты. Медицинская помощь потребовалась 27 гражданам.