Воронеж, 25 октября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. В Воронеже после ремонта теплотрассы на улице Олеко Дундича замурованной под бетонными плитами и трубами оказалась бездомная кошка. Как сообщила ИА REGNUM зоозащитница Вероника Миронова, кошка заперта под землей уже как минимум два дня, однако вызволять животное некому — в управлении по делам ГО и ЧС помогать отказались, а в МКП «Воронежтеплосеть» заявили, что этот дом не обслуживают.

Миронова Вероника Кошку по имени Физа не видели с тех пор, как рабочие закопали яму — после этого крики животного несколько дней слышны в подвале

Кошка по имени Физа живет во дворе дома №3 по улице Олеко Дундича. Там же велись работы по замене теплотрассы — кто проводил работы, пока выяснить не удалось. По словам Вероники Мироновой, кошка пропала именно в тот день, когда работы завершили и яму закопали. Когда обеспокоенные жильцы начали искать кошку, услышали ее крики из вентиляционного отверстия, соединяющего карман с трубами и подвал жилого дома. Животное находится под землей уже больше двух дней.

Своими силами зоозащитники спасти кошку не могут — кошка находится под полуметровой бетонной плитой, в опасной близости проходит труба теплотрассы. Воронежские спасатели на этот раз прийти на помощь не захотели — сказали, что пробивать плиту просто никто не станет.

Удивительно, что именно воронежские спасатели славятся своей трогательной любовью к животным, периодически появляясь в новостях о спасении котят из вентиляционных шахт и с деревьев. Возможно, спасатели решили, что план по «пиару» уже перевыполнен, или задача является слишком сложной с технической точки зрения, однако чудом выжившее и уже истощенное животное уже третий день заперто под землей, а коммунальные службы и экстренные службы делают вид, что это дело не относится к их компетенции.