Рим, 25 октября, 2016, 01:40 — ИА Регнум. В ходе последних спасательных операций в Средиземном море обнаружено 2200 беженцев, 16 человек погибло в море, сообщает Reuters 25 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По сообщению береговой службы Италии, в ходе 21 спасательной операции, проведенных 24 октября, вблизи итальянского берега обнаружены 18 переполненных резиновых лодок и три катера с мигрантами из Ливии. На борту находилось 2200 человек. В море было обнаружено 16 тел погибших мигрантов.

Как передавало ИА REGNUM, двумя днями ранее Итальянская береговая охрана сообщала об операциях 21 и 22 октября — за два дня в Средиземном море утонуло 14 беженцев из Африки, 2400 удалось добраться до итальянского берега.

По имеющейся на сегодняшний день информации, с начала 2016 года до берегов Италии по морскому маршруту из Ливии добралось около 150 000 нелегальных мигрантов, не менее 3100 погибли в пути. Число погибших в этом году уже больше, чем за весь 2015 год, за который Италия «приняла» 154 000 беженцев, 2892 погибли. Поток беженцев по «Центрально-средиземноморскому маршруту» не иссякает, несмотря на заявления европейских политиков о необходимости «закрыть» данное направление.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации группы Sea Watch, 21 октября у берегов Ливии на судно с беженцами, направлявшимися в Италию, было совершено вооруженное нападение. Неизвестные на катере с надписью «Береговая охрана» высадились на резиновую лодку с мигрантами и начали избивать их резиновыми дубинками. На судне началась паника, 150 человек оказались за бортом, четверо утонули.

Днем ранее на встрече в Брюсселе лидеры Евросоюза заявили о введении дополнительных мер пограничного контроля в отношении африканских стран, в связи с чем некоторые наблюдатели — впрочем, бездоказательно, — посчитали инцидент у берегов Ливии «новым методом» борьбы с нелегальной миграцией.