Минск, 25 октября, 2016, 01:03 — ИА Регнум.



espreso.tv Украина и Польша

«Принятая декларация может послужить на Западе поводом для рассмотрения вопроса о законности вхождения в 1939 году Западной Белоруссии в состав Белорусской ССР», — заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета витебского Русского культурного центра «Русь» ИА REGNUM, оценивая принятие Верховным советом Украины декларации, в которой на СССР возлагается ответственность за начало Второй мировой войны и «оккупацию» Центральной и Восточной Европы.

«В один день 20 октября сначала Верховная рада, а потом Сейм Польши приняли совместную декларацию с осуждением вхождения в 1939 году Западной Украины в состав Украинской ССР, назвав это агрессией СССР и нарушением территориальной целостности Польши, — сказал Потапов. — Возникает вопрос: а не является ли принятие декларации «дорожной картой» Варшавы для Киева на пути в Евросоюз в обход отложенного на неопределенное время решения руководства ЕС на принятие Украины? Ведь в связи с принятой декларацией можно начать процесс возвращения Западной Украины Польше, а потом приступить и к вхождению в Польшу оставшейся Украины. Почему нет? В Польшу, как «ту самую Европу», с мечтой о которой растёт новое поколение украинцев».

По мнению Потапова, декларация является поводом для изменения ныне существующих границ. Принятый в Верховном совете Украины документ касается не только украинских территорий, входивших до сентября 1939 года в состав польского государства — II Речи Посполитой, но и Западной Белоруссии.

«Нет сомнения, что эксперты Запада признают это вхождение такой же агрессий СССР с нарушением территориальной целостности Польши. Остается только дождаться того времени, когда с этим решением согласится под давлением Запада РБ и попросит принять её в Европу, включив бывшие «восточные кресы» в новую «от моря до моря» Польшу. Сценарий достаточно нереальный, но не стоит забывать, что в истории Польши случались удивительные нереальности с трагическими для польского народа последствиями. В связи с этим есть ещё один вопрос: только ли в Варшаве составлялась эта «дорожная карта»?», — сказал Потапов.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховным советом Украины 20 октября была принята декларация с заявленной целью «осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость». По их мнению, «пакт Риббентропа — Молотова» от 23 августа 1939 года привёл к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой «17 сентября присоединился Советский Союз». Авторы декларации констатировали: «Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, a в 1940 году — советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. Следствием этого стали массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который длился полвека». Представители белорусской общественности охарактеризовали данную акцию как проявление «политического маразма», подлости и проявлением внешней управляемости.