Стокгольм, 25 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен на встрече со своим иракским коллегой Хайдером Аль-Абади заявил, что королевство удвоит количество своих военных в ближневосточной республике, сообщает шведское издание The Local.

defenseimagery.mil Шведские солдаты в пустыне

Таким образом шведский контингент увеличится с 35 до 70 военных, такая мера необходима в связи с проходящей операцией по освобождению Мосула. «Мы обсудили это, Швеция активизирует усилия в борьбе с ДАИШ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), так как мы считаем это важным. Швеция планирует удвоить количество людей, а также действовать географически более гибко», — прокомментировал по итогам встречи Стефан Лёвен.

Напомним, в рамках международной коалиции во главе с США шведские военнослужащие обучают иракских коллег, а также тренируют курдский отряд Пешмерга в северном Ираке.

Мосул, операцию по освобождению которого начала международная коалиция, считается главным оплотом боевиков в Ираке, он был захвачен два года назад. В городе проживало около 1,5 млн человек, большая часть из них до сих пор находятся там. Ранее премьер Швеции подчеркнул, что для защиты гражданского населения необходимо сделать «все возможное».

«Все стороны должны сделать все возможное с их стороны, чтобы защитить многочисленное население города. Также важно, чтобы власти Ирака работали для международного урегулирования и над реформами в стране. Это ключ к стабильному прогрессу в долгосрочной перспективе», — отмечает Стефан Лёвен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер Швеции 22 октября отправился на Ближний Восток, где помимо руководства Ирака встретился еще с королевской семьей, министрами и правозащитниками Саудовской Аравии. В 2017 году Швеция заступает на пост временного члена Совета безопасности ООН.