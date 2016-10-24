Минск, 25 октября, 2016, 00:16 — ИА Регнум.



пресс-служба МИД Белоруссии Нетумбо Нанди-Ндаитва и Владимир Макей

Визит делегации Намибии в Белоруссию «станет историческим событием» в отношениях двух стран, заявил 24 октября на брифинге в Минске глава МИД Белоруссии Владимир Макей, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

«Мы только что подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством международных отношений и сотрудничества Республики Намибия о проведении политических консультаций. Мы говорили с моей коллегой о том, что этот меморандум является первым документом в истории наших двусторонних отношений, и он закладывает хорошую основу для дальнейшего развития правовой базы наших двусторонних отношений», — пояснил Макей значение даты 24 октября.

по итогам переговоров делегацией Намибии во главе с вице-премьером — министром международных отношений и сотрудничества Нетумбо Нанди-Ндаитва, глава МИД Белоруссии отметил, что «нынешняя ситуация создает хорошую основу для выработки и реализации ряда взаимовыгодных проектов в некоторых сферах и областях, которые представляют абсолютный интерес, — это и горнодобывающая промышленность, и сотрудничество в производстве сельскохозяйственной техники и оборудования, сельское хозяйство, сферы образования, науки, новых технологий и ряд других направлений».

Макей напомнил о поставленной Александром Лукашенко задаче по «диверсификации отношений», отметив: «И африканский континент представляет для нас в этом плане огромнейший интерес. Сегодня мы не удовлетворены тем, что товарооборот со странами Африки у нас составляет порядка лишь полутора-двух процентов от общего товарооборота со всеми странами в целом».

«Почему еще важно развитие отношений со странами Африки. Подавляющее большинство африканских государств являются членами Движения неприсоединения, в которое входит и Белоруссия. Мы преследуем практически те же самые цели в том, что касается нашего взаимодействия на международной арене. Поэтому близость и схожесть взглядов по международным вопросам создают хорошую основу для нашего сотрудничества, развития связей и сотрудничества со странами африканского региона, — сказал Макей. — Поэтому Африка для нас представляет огромнейший интерес, особенно страны, которые близки нам по духу и по размерам».

Как сообщало ИА REGNUM, «диверсификации отношений» рассматривается официальным Минском как возможность минимизировать зависимость от России, на которую Владимир Макей постоянно жалуется дипломатам США, Польши и других стран. При этом диверсификация не ограничивается только экспортом.