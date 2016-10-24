Белград, 25 октября, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Сербия стала занимать важное место в геостратегических приоритетах России. Об этом 24 октября заявил президент Сербии Томислав Николич, комментируя принятие его в почётные члены Центра развития Русского географического общества, открытие которого состоялось неделей ранее в Белграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джеймс Тиссо. Две сестры (фрагмент). 1863

«Сербия стала очень важной точкой отсчёта в геостратегических соображениях России, которая остаётся одной из главных наших опор практически на всём протяжении нашей истории. Для меня большая честь быть принятым в состав Центра развития Русского географического общества в качестве одного из его членов», — написал президент Сербии на своей странице в Facebook, разместив там же фотографию своего членского билета.

Тема отношений с Россией 24 октября была затронута на встрече Томислава Николича с новым главой миссии ОБСЕ в Белграде Андреа Орицио. Президент Сербии, в частности, отметил, что в Белграде рассчитывают на скорейшую нормализацию отношений между Москвой и Европейским союзом. По его словам, хотя Сербия «твёрдо намерена продолжить путь евроинтеграции», для страны «было бы немыслимо отречься от крепких связей, которые она традиционно поддерживает с Россией».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе МИД Сербии заявил об «абсолютно неприемлемом давлении», оказываемом со стороны ЕС, с тем чтобы Белград «дипломатично говоря, сбалансировал свою внешнюю политику» и присоединился к санкциям в отношении России. «Сербия хочет вступить в ЕС, но не будет делать ничего против своих национальных интересов. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми и не будем работать против самих себя», — заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Кроме этого, в МИД Сербии рассказали о «неконструктивной позиции «чиновников ЕС по вопросу гуманитарной помощи, которую республика направляет в Сирию при помощи России из совместного гуманитарного центра в городе Ниш.

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