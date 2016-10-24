Каир, 24 октября, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Египет надеется в течение двух месяцев получить окончательное одобрение по кредиту в $12 млрд от Международного валютного фонда. Об этом, как передаёт Reuters, заявил египетский премьер Исмаил Шериф в телевизионном интервью.

Египет

Каир получил предварительное одобрение на трёхлетнюю сделку для покрытия дефицита бюджета и балансировки валютных рынков в августе. Однако исполнительному совету МВФ ещё предстоит подписать документ.

«Я полагаю, что в течение ближайших двух месяцев и до конца года мы подпишем кредит», — заявил премьер египетскому каналу CBC.