Донецк, 24 октября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Командир батальона «Сомали» армии Донецкой народной республики Михаил Толстых, более известный по позывному «Гиви», не намерен покидать ДНР и продолжит свою службу, сообщил Толстых в интервью телерадиокомпании «Новороссия ТВ».

YouTube Михаил Толстых («Гиви»)

После гибели командира батальона «Спарта» Арсения Павлова с позывным «Моторола» от рук украинских диверсантов, Толстых начал получать угрозы в социальных сетях от украинских националистов. В Сети появились сообщения блогеров, что Михаил Толстых собирается покинуть ДНР, уже вывез свою девушку в Приднестровье и распродает свое имущество.

В своем интервью Михаил Толстых заявил, что «имущества у меня никакого нет… У меня есть мой батальон, воинская часть, которой я занимаюсь и продолжаю нести службу, уезжать куда-то не собираюсь, это моя родная земля. Они думают, что если Арсен погиб, я начну убегать. Я смысла в этом не вижу».

Напомним, 16 октября в Донецке в результате взрыва заминированного лифта жилого дома погиб Арсений Павлов, более известный как «Моторола». В ходе следствия, проведенного по этому факту спецслужбами ДНР, было установлено, что Павлов погиб в результате теракта, организованного спецслужбами киевского режима.