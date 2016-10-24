Москва, 24 октября, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Порядка 80 международных правозащитных и гуманитарных организаций требуют исключить Российскую Федерацию из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сегодня, 24 октября, пишет Independent.

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

Сообщается, что вопрос исключения России из СПЧ ООН был поднят как раз в преддверии голосования о составе Совета, на котором Венгрия, Хорватия и Россия будут бороться за право представлять Восточную Европу. Голосование намечено на 28 октября.

Правозащитные организации направили в СПЧ ООН совместное заявление, в котором призывают принимающие участие в голосовании делегации принять во внимание якобы имеющее место действия России в Сирии, которые контрастируют с «ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека».

Также эти организации считают, что вето РФ как постоянно члена Совета Безопасности Всемирной организации на резолюции о прекращении огня в Алеппо за авторством западных стран и продолжающиеся бои в этом сирийском городе не соответствуют принципам и целям СПЧ ООН.

Стоит отметить, что это обращение подписали исключительно западные, и прежде всего американские правозащитные организации, такие как Human Rights Watch и Care International.

Напомним, 21 октября СПЧ ООН на специальной сессии в Женеве (Швейцария) одобрил резолюцию по Сирии, предложенную Великобританией. В этой резолюции от всех участников сирийского конфликта, «в особенности сирийских властей и их союзников», требуется немедленно выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом.

Российскую Федерацию этот проект резолюции не устраивает, и она предложила внести в нее ряд поправок. При этом Москва считает абсолютно неуместным проведение спецсессии СПЧ ООН по Алеппо.

Запад через подконтрольные ему правозащитные организации стремится всеми силами создать неблагоприятную политическую конъектуру для России, которая проводит свою военную операцию в Сирии. Появление российских баз на Ближнем Востоке существенно меняет стратегический расклад сил в этом регионе. Единственный путь убрать Россию с Ближнего Востока — это сокрушить законное сирийское правительство Башара Асада.

Для этого Запад не гнушается ничем. Террористические группировки, воюющие против Асада, получают всестороннюю поддержку западных стран и прежде всего США. Одним из элементов этой поддержки — дипломатические усилия против России в различных международных организациях, таких, как СПЧ ООН.